يستولون على 2.9 مليون درهم بالإكراه

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي 9 متهمين من جنسيات مختلفة إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة أوراق نقدية مقلدة، وسرقة مال منقول بالإكراه، عبارة عن حقيبة احتوت على مبلغ نقدي يقدر بـ 2 مليون و936 ألف درهم من أحد المنازل، والتعدي على موظف عام يعمل في جهاز الشرطة بالقوة أثناء تأديته لوظيفته، إضافة إلى جنحة انتحال صفة موظف حكومي.

كما أحالت النيابة العامة في دبي 5 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، حيث استولى المتهم الأول كونه موظفاً عاماً على 18 بطاقة تعبئة وقود بعد أن شاهدها على طاولة أحد مكاتب المشتريات في الجهة التي يعمل بها، وقام بتسليم البطاقات لعمال تعبئة الوقود للحصول على المبالغ التي تضمها تلك البطاقات من خلال القيام بعمليات تعبئة وهمية، والحصول على إيصالات خصم المبالغ وتسليمها للمتهم الأول واستلام المبالغ نقداً واقتسامها فيما بينهم.

واعترف المتهمون بالقيام بتزوير مستندات إلكترونية لـ 1960 عملية خصم قدرت قيمتها الإجمالية بـ 357 ألفاً و 471 درهماً، كانوا ينوون اقتسامها فيما بينهم بنسب محددة.