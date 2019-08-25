يحصلون على 357 ألفاً من خلال سرقة بطاقات الوقود

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي 5 متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، حيث استولى المتهم الأولى كونه موظفا عاما على 18 بطاقة تعبئة وقود بعد أن شاهدها على طاولة أحد مكاتب المشتريات في الجهة التي يعمل بها، وقام بتسليم البطاقات لعمال تعبئة الوقود للحصول على المبالغ التي تضمها تلك البطاقات من خلال القيام بعمليات تعبئة وهمية، والحصول على إيصالات خصم المبالغ وتسليمها للمتهم الأول واستلام المبالغ نقداً واقتسامها فيما بينهم.

واعترف المتهمون بالقيام بتزوير مستندات إلكترونية لعدد 1960 عملية خصم قدرت قيمتها الإجمالية ب 357 ألفا و 471 درهما كانوا ينوون اقتسامها فيما بينهم بنسب محددة.