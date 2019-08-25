موظف يبيع الإجازات المرضية بـ 150 درهم لليوم الواحد

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي متهم من الجنسية العربية إلى محكمة الجنايات بتهمة طلب قبول رشوة، وذلك لاستغلاله وظيفيته والصلاحيات الممنوحة له في إصدار إجازات مرضية مقابل مبلغ مادي يبلغ 150 عن درهم عن كل يوم إجازة مستغلاً وجود ختم عائد لدكتور ترك العمل في المستشفى قبل عامين.

واعترف المتهم أن من خلال عمله أصدر قرابة 30 إلى 40 إجازة مرضية، سلم منها 10 إجازات مرضية مزورة فقط بقيمة بلغت 4000 درهم، وكان يطلب ممن يرغب الحصول على إجازة مرضية يتواصل معه عبر برنامج الواتسب دفع 150 درهم ومن ثم يتم التنسيق معه لاستلام الإجازة المختومة والمصدقة من الجهات المعنية.