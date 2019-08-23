شرطة دبي تلقي القبض على عصابة سرقة الحقائب‬ ‫ ‬

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي في أقل من 48 ساعة من البلاغ، من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية العربية تخصصا بسرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة في بعض الأماكن العامة بمنطقة بر دبي، مستقلين دراجة نارية لتنفيذ السرقات والهروب إلى جهة غير معلومة.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بفريق العمل الميداني بإدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن جاهزية الإدارة وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية.

وقال إن سرعة تجاوب فريق عمل رجال البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعملهم بدقة واحترافية أدى إلى ضبط الجناة خلال فترة وجيزة، موضحا أن الفريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى ويتمتع بخبرات طويلة تجعله قادرًا على كشف الجريمة، وهو جاهز لكافة التحديات الأمنية العصرية، وقادر على مواكبة تطورات الجريمة من خلال تطبيق أفضل البرامج الأمنية عبر مركز تحليل البيانات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والذي أنشأه وأطلقه القائد العام لشرطة دبي، ويستخدم أحدث التقنيات الحديثة في برامج الذكاء الاصطناعي، ما يساعد رجال البحث والتحري في تحليل جميع الجرائم الجنائية في كافة مناطق إمارة دبي، وتحديد المناطق الساخنة منها، ثم إجراء تحليل شامل ودراسات حول أسباب وقوع هذه الجرائم والثغرات الموجودة فيها والعمل على معالجتها، ووضع الحلول لها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تلك المناطق، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات الجريمة استناداً إلى نتائج التحاليل التي تم إجراؤها وتطبيقها على أرض الواقع.