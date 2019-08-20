شرطة دبي تُنقذ حياة شاب اصطدمت دراجته المائية بكاسر حديقة الممزر

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت دوريات مركز شرطة الموانئ وفريق الإنقاذ البحري في شرطة دبي، من إنقاذ حياة شاب اصطدمت دراجته المائية بصخور كاسر الأمواج مقابل حديقة الممزر، حيث تعرض إلى إصابات متوسطة وتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي العلاج.

وأهاب العقيد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، بكافة مستخدمي الدراجات المائية بضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين، وتجنب السرعة الزائدة خلال ممارسة هذه الرياضة المائية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية مراعاة مستخدمي الدراجات المائية للظروف المناخية وارتفاع نسب الموج وسرعة الرياح، والالتزام بالتعليمات وإرشادات السلامة والأمان الخاصة بممارسة هذه الرياضة.

ودعا العقيد بن حضيبة أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999، في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح، من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ وإنقاذ حياة الناس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على سلامة الناس من خلال الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة في أقل وقت ممكن.

وحول الحادث، أكد المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، أن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة عن وجود حادث بالقرب من الكاسر المحاذي لحديقة الممزر، حيث انتقلت دوريات مركز الموانئ وفرق الإنقاذ البحري إلى جانب فرق دورية الأمن البحري للشرطة النسائية المتمركزة بالقرب من الحديقة إلى مكان الحادث، وعملت على تأمين المكان وإخراج الشاب من المياه ونقله إلى المستشفى.

وأشاد النقبي بجهود فرق الإنقاذ البحري والدوريات وخاصة دورية الأمن البحري للشرطة النسائية على جهودهن الفعالة والسريعة في الاستجابة للبلاغ، وتأمين مكان الحادث والمساهمة في إنقاذ حياة الشاب، مبيناً أن كافة الدوريات وفرق الإنقاذ وصلت إلى الشاب في وقت قياسي، وهو ما يعكس الحرص على تحقيق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في سرعة الاستجابة للبلاغات من أجل أمن وسلامة الناس.