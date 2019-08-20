648 كيلو مخدرات ضبطتها شرطة دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أنه تم ضبط 648 كيلوغراماً من المخدرات والأقراص المخدرة خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريجوانا.

كما تم إمداد دول مختلفة ب 82 معلومة مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أدى إلى إلقاء القبض على 23 متهماً.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في النصف الأول من العام الجاري، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

جهود

واستمع اللواء عبد الله خليفة المري إلى شرح من العقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وعلى صعيد المكافحة الدولية، أوضح العقيد خالد بن مويزة أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات دولياً أيضاً، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، حيث تم إمداد دول مختلفة ب 82 معلومة مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري.

مما أدى إلى إلقاء القبض على 23 متهماً، وضبط 330 كيلوغراماً من المخدرات. كما نجحت الإدارة العامة في رصد وحجب 20 موقعاً إلكترونياً تروّج للمخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري.

فعاليات

واطــلع اللـــواء المري على إحصــائيات مركز حماية الدولي، حيث قام المركز بتنظيم برنامــج «إجـــازة الربيــع» بمشاركة 195 طالباً من مختلف المدارس في إمارة دبي ينتمون لنحو 20 جنسية تدربوا على الرياضة، وركـــوب الخيل ورعاية صحتها وغيرها من الأنشطة المختلفة.

فعاليات

قام مركز حمـــاية الدولي بتنظيم ملتقى حماية الدولي الرابع عشر بمشاركة 1200 مشارك، حيث ناقش الملتقى 14 ورقة عمل وعقد 6 ورش، كما نظم المـــركــز دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة المخدرات بمشاركة 177 منتسباً من مخـــتلف الجهات التخصصية.