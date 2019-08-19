شرطة دبي تضبط 648 كيلوغراما من المخدرات خلال 6 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن أنها ضبطت 648 كيلوغراما من المخدرات والأقراص المخدرة خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريجوانا .

جاء ذلك خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في النصف الأول من العام الجاري، الذي ترأسه اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط..

وناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

واستمع اللواء عبد الله خليفة المري إلى شرح من العقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إضافة إلى الإحصائيات التي سجلتها الإدارة حول الكميات التي تم ضبطها والمتورطين فيها وجنسياتهم والوسائل والمحاولات الجديدة التي يستحدثها المهربون لإخفاء المخدرات، حيث تم ضبط 648 كيلوغراما من المخدرات والأقراص المخدرة خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريجوانا.

وعلى صعيد المكافحة الدولية، أوضح العقيد خالد بن مويزة أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات دولياً أيضاً، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية عابرة للحدود تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، حيث تم إمداد دول مختلفة بـ 82 معلومة مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أدى إلى إلقاء القبض على 23 متهماً، وضبط 330 كيلوغراماً من المخدرات.

كما نجحت الإدارة العامة في رصد وحجب 20 موقعاً إلكترونياً يروّج للمخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري.

واطلع اللواء المري على إحصائيات مركز حماية الدولي، حيث قام المركز بتنظيم برنامج "إجازة الربيع" بمشاركة 195 طالبا من مختلف المدارس في إمارة دبي ينتمون لـ 20 جنسية تدربوا على الرياضة، وركوب الخيل ورعاية صحتها وغيرها من الأنشطة المختلفة.

كما قام المركز بتنظيم ملتقى حماية الدولي الرابع عشر بمشاركة 1200 مشارك، حيث ناقش الملتقى 14 ورقة عمل وعقد 6 ورش، كما ونظم المركز دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة المخدرات بمشاركة 177 منتسبا من مختلف الجهات التخصصية، بالإضافة الى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي اشتمل على 15 فعالية استفاد منها 64 ألفا و440 مستفيدا من 34 جنسية.