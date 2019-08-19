بالفيديو.. طريقة آمنة لتجنب حوادث الدهس بالمنازل

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي فيديو توعوي للطريقة الآمنة لقائدي المركبات لتجنب وقوع حوادث الدهس عند ركن سياراتهم في داخل المنازل، مؤكدة على ضرورة الانتباه والقيادة الآمنة وأخذ الحيطة والحذر عند التحرك بالسيارة من المواقف الداخلية للمنزل للخروج أو في حالة الدخول إليها.

وأوضحت أن الطريقة الآمنة عند الدخول للمنزل تكون بالرجوع إلى الخلف بهدوء إلى الموقف الداخلي، حتى يستطيع السائق رؤية الأطفال عند خروجه من المنزل من جهة الأمام بشكل مباشر، إضافة إلى ضرورة وجود رقابة أسرية على الأطفال أثناء وجودهم في مواقف المركبات والساحات الداخلية للمنزل.

وحثت على ضرورة استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كاميرات الرجوع للخلف واستشعارات التوقف (الحساسات) وقيادة المركبة ببطء في المواقف الداخلية للمنازل والنظر عبر المرايا الجانبية والخلفية والتأكد من المنطقة المحيطة بالمركبة وفتح النوافذ الجانبية من أجل رؤية أوضح وقدرة أكبر على سماع أي صوت للأطفال.

ونصحت شرطة أبوظبي الآباء للانتباه للقواعد البسيطة لقيادة المركبة وخصوصاً عند ركنها بداخل المنازل ومن ذلك انشغالهم بالهاتف وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو الرد على المكالمات وارسال الرسائل النصية أثناء دخوله لركن سيارته بالمنزل مما يقلل درجة التركيز وبالتالي تسببه في حادث اصطدام أو دهس .

ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تعويد الأطفال بعدم اللعب واللهو في فناء المنزل وخصوصاً مواقف السيارات ونقل الألعاب إلى مكان آمن بعيداً عن مواقف السيارات لوقايتهم وحمايتهم من التعرض لحوادث الدهس .

وأكدت استمرار جهودها للتوعية من مخاطر حوادث الدهس بالتركيز على الجانب التوعوي لحماية الأطفال سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات المتخصصة، أو عبر عقد محاضرات لربات البيوت وللسائقين وغيرها من الأنشطة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية .