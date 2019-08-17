ضبط 3 عصابات آسيوية للاحتيال الهاتفي في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، 3 عصابات مكونة من 25 شخصاً "آسيوياً"، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، إن الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون، معرباً عن شكره وتقديره إلى شرطتي #الشارقة، و #عجمان، على تعاونها في القبض على العصابات الإجرامية الثلاثة .

وحذرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية في الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية من خلال إيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية وذلك للاستيلاء على أموالهم، مشددة على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.

وأوضحت أنه تم القبض على العصابات الثلاثة كل على حدة بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، حيث تم القاء القبض على أفراد العصابتين الأولى والثانية وعددهم 14 شخصاً، في إمارة الشارقة، بينما العصابة الثالثة والتي تضم 11 شخصاً تم ضبطهم في إمارة عجمان وبحوزتهم عدد من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال، والتي استخدمت للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.