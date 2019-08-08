3 أشهر حبساً والإبعاد لعربية ابتزّت خليجياً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أصدرت محكمة الجنايات بدبي أمس حكماً يقضي بحبس امرأة من جنسية عربية 3 أشهر وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقها، بعد إدانتها بتهديد رجل خليجي بنشر فيديوهات جمعته بها وإيصالها إلى زوجته وابتزازه بذلك لدفع 140 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية بحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة إلى أنه تعرف إلى المتهمة قبل نحو سنتين وربطتهما علاقة صداقة توطدت بمرور الوقت من خلال المحادثات الهاتفية، وتعرفت إلى كل أفراد أسرته، حتى عرض عليها الارتباط بشرط التوقف عن ممارسة مهنتها كراقصة في نادٍ ليلي. وأضاف أنه هددته ستكشف لزوجته وأشقائه وأصدقائه سر علاقتهما وترسل إليهم صوراً وفيديوهات لهما في أوضاع مخلة بإحدى الدول الأوروبية.