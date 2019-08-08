يستخدم ماء الفلفل لسرقة منزل بالإكراه

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

لجأ شاب من الجنسية العربية إلى سرقة منزل جاره عبر استخدام ماء الفلفل لرشه على وجوه المجني عليهم داخل المنزل، بعد إيهام سكان المنازل أنه من رجال الشرطة وذلك بحسب لائحة الاتهام في القضية، ما ساعد المتهم في سرقة 3 هواتف متحركة.

واعترف المتهم أمام هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بما نسب إليه في لائحة الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة، ومنها سرقة المنقولات بالإكراه باستخدام رش مسيل للدموع، واقتحام منزل الغير، فيما أنكر تهمة الادعاء أنه من رجال الشرطة، مؤكداً أنه لجأ إلى سلوك ذلك الطريق دون إدراك أو وعي، نتيجة للحالة المالية الصعبة التي يمر بها وبأسرته التي تركها في بلده، وهو ما دعاه للقيام بتلك الجريمة. وحددت هيئة المحكمة 28 موعداً للحكم في القضية.