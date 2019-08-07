يعاود تعاطي المؤثرات العقلية بدعم من أصدقاء السوء

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

سجلت هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، اعتراف متهم من الجنسية الخليجية بتعاطي المؤثرات العقلية بدعم من أصدقاء السوء الذين سهلوا له الرجوع إليها مرة أخرى بعد الانقطاع عن تعاطيها لمدة عامين داخل المؤسسة العقابية على خلفية قضايا سابقة مشابهة.

وأشار المتهم أمام هيئة المحكمة، أن تعاطي المؤثرات العقلية بهدف العلاج من الآلام التي يشعر بها، حيث أنكر تناولها خلال قيادة المركبة أو حيازتها.

كما أنكر أن يكون المتهم الثاني في القضية من سهّل له عملية التعاطي، لافتاً إلى أن وصول تلك المؤثرات كانت عن طريق شخص آخر من أصدقاء السوء. وتشير أوراق القضية، إلى أن المتهم تم القبض عليه خلال قيادته للمركبة في أحد شوارع رأس الخيمة، عندما تم إيقافه. وحددت المحكمة جلستها يوم 28 الجاري للحكم.