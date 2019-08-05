خلاف على موقف مركبة يقود رجلا وزوجته وأمه إلى المحكمة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، 3 آسيويين (رجلاً وزوجته وأمه)، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التهديد والسب، وذلك بعد أن قامت المرأة بتهديد «زوجة ابنها»، بعبارة «طلعي سيارتك ولا بحرقها»، بسبب خلاف على موقف المركبة.

وأحالت النيابة العامة أمس، لائحة اتهام بحق «حماة» وزوجة ابنها إلى محكمة الجنايات، لقيامهما بالاعتداء على بعضهما البعض، لخلاف على موقف السيارة أمام المنزل، الذي تقيمان فيها، وذلك بعد أن هددت المتهمة، المجني عليها بحرق مركبتها، ما أدى إلى وقوع تشابك بالأيدي، نتج عنه إلحاق بعضهما إصابات أعجزتهما لـ 20 يوماً، إضافة إلى تهمة السب لجميع المتهمين، الذين تلفظوا على بعضهم بألفاظ خادشه للحياء، ومنهم الزوج الذي تلفظ على زوجته لمناصرة والداته.