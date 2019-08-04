إحباط تهريب 274 ألف حبة "كبتاجون" في سفينة خشبية

المصدر: وام

احبطت جمارك دبي محاولة تهريب 274 ألف حبة "كبتاجون" تم إخفاؤها في مخبأ سري داخل خزان وقود لمحرك سفينة توهما من المهربين أنهم بإمكانهم خداع ضباط جمارك دبي من خلال وضع كميات كبيرة من السولار "الديزل" في خزان وقود المحرك لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكن المفتش من خلال خبرته وقراءة لغة جسد "نوخذة" قبطان السفينة الخشبية على الرغم من محاولتهم الثبات من العثور على حقيبتين سوداوين تحتويان على "كبتاجون" كانت معبأة في 137 كيساً من البلاستيك وبسؤال القبطان عن الحقيبتين أنكر معرفته بهما ليتم تسليم طاقم السفينة وشحنة المخدرات إلى إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي.

وتعد هذه الضبطية النوعية الثانية من حيث القيمة والوزن والكمية بالنسبة لضبطيات المخدرات لإدارة المراكز الجمركية الساحلية في الأعوام الأخيرة، حيث نجح ضباط الجمارك في المراكز الجمركية الساحلية من ضبط 783 ألفا و800 حبة كبتاجون مخدرة معبأة في 719 كيساً داخل معدات آلية خلال العام 2018 فيما بلغ إجمالي حصيلة ضبطيات المخدرات في الإدارة 8 ضبطيات لنفس العام.

وتؤكد هذه الضبطيات النوعية على الدور المهم الذي تؤديه جمارك دبي في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها عبر التصدي لمحاولات تهريب المخدرات من المنافذ الجمركية لإمارة دبي في إطار تحقيق رسالة الدائرة بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال أحمد الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية إن أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير الممنوعات إلى الدولة تتنوع إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبي في كشف مثل هذه الأساليب حيث يبذلون جهودا مضاعفة لحماية حدود الدولة من الأخطار عبر التصدي لتهريب المواد المخدرة وأدوات الشعوذة وغيرها من المواد المحظورة أو المقيدة .. منوها إلى أن ضبطية كمية من حبوب الكبتاجون الأخيرة أظهرت قدرة المفتشين على كشف حيل المهربين.

وأوضح أن جمارك دبي في إطار جهودها لتأهيل وتدريب كادر الضباط نظمت 13 دورة تدريبة خلال العام الماضي .. فيما بلغ عدد الدورات في الربع الأول من العام الجاري أربع دورات تدريبية شارك فيها 178 مفتشاً ومفتشة من مختلف المراكز الجمركية.