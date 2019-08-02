شرطة دبي تقبض على شاب يرمي الأوراق النقدية بقصد التفاخر

المصدر: دبي ــ البيان

ألقت شرطة دبي، قبل قليل، على شاب ثلاثيني من احدى الجنسيات الآسيوية يرمي الأوراق النقدية للدولة في الهواء في منظر غير حضاري وغير لائق حيث بدت الأوراق النقدية للدولة في الشارع تتطاير بقصد التفاخر والتباهي، وذلك بعد انتشار المقطع في وسائل التواصل المختلفة.

وأفاد العقيد فيصل القاسم مدير الاعلام الامني في شرطة دبي أنه تم القبض على الشاب بعد أن تم التعرف عليه من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتحقيق معه أقر واعترف بفعلته في الفيديو المتداول، كما أكد أنه فعل ذلك بغرض الحصول على أكبر قدر من إعجاب المشاهدين وتحقيق شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي أنه يجب على مستخدمي التواصل الاجتماعي بمختلف أشكاله احترام الأنظمة والقوانين والأعراف والعادات والتقاليد ورموز الدولة.

وأشار العقيد فيصل إلى أنه من الضروري على الجمهور وتحديداً مستخدمي التواصل بمختلف طبقات المجتمع الاطلاع على قوانين الدولة المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى لا يجد البعض نفسه مساءلا أمام القانون، نتيجة تصرف أو سلوك غير قانوني كان يجهله، حيث لا يجوز العذر بالجهل بالقانون.

يذكر أن المادة (٢٩) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع الكتروني أو أي شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنية معلومات بقصد الســخرية أو الإضــرار بســمعة أو هيبــة أو مكانــة الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها أو رئيســها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.