عصابة تسرق أسلاكاً كهربائية بـ 9 ملايين درهم

المصدر: دبي ــ رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط 5 آسيويين في سرقة أسلاك ومكائن وأجهزة توصيلات كهربائية قدرت قيمتها بنحو 9 ملايين درهم من مصنع للزجاج والألومنيوم في مدينة دبي الصناعية.

ودلت التحقيقات أن اثنين من المتهمين يعملان في المصنع المذكور، بوظيفة حارس أمن، وأنهما تواطآ مع بقية المتهمين بالسماح لهم بالدخول الى مستودعات المصنع، وتنفيذ جريمة السرقة التي تم اكتشافها نتيجة العثور على اسلاك مقطوعة ومتلفة.

وذكر مسؤول في المصنع للنيابة العامة، أن الجناة سرقوا البنية التحتية للمنشأة بالكامل، والتي تصل قيمتها الى نحو 8 ملايين و930 ألف درهم.

وشهد شرطي في التحقيقات بتلقي بلاغ في مارس الماضي حول وجود حادث سرقة اسلاك كهربائية من مستودعات أحد المصانع في مدينة دبي الصناعية، المحاطة بشبك حراسة، ولها باب رئيسي مكلف بحراسته المتهمان الأول والثاني اللذان يتناوبان على تأمينه، على مدار الساعة.

وأضاف أنه باستدعاء المتهم الأول وجمع الاستدلالات تبين تورطه في الواقعة وعلاقته بها، مقراً أنه وخلال الفترة ما بين شهري ديسمبر 2018 وفبراير 2019 تم تقطيع الاسلاك داخل المصنع وتحميلها في مركبة في ست شحنات في الفترة المذكورة مقابل حصوله والحارس الثاني على مبلغ من بقية المتهمين الذين نفذوا عملية السرقة والبيع.