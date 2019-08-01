تكفيل سائق الحافلة "العماني" وتأجيل القضية إلى الشهر المقبل

المصدر: دبي ــ رامي عايش

وافقت محكمة الاستئناف في دبي اليوم، على تكفيل السائق العماني المتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكبا واصابة 13 آخرين، بناء على طلب دفاعه بهذا الشأن، واجلت النظر في القضية الى الشهر المقبل لتقديم مذكرة الدفاع في القضية.

ومن المقرر أن يقدم دفاع السائق في الجلسة المقبلة مذكرة استئنافية حول حكم أول درجة القاضي بسجن السائق البالغ من العمر 53 عاما، لمدة 7 سنوات، وإلزامه بدفع الديات الشرعية للضحايا بقيمة إجمالية 3 ملايين و400 ألف درهم، لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف الحافلة، إضافة الى غرامة 50 الف درهم وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بكافة التهم.