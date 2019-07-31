3 سنوات سجنا لـ 5 آسيويين لخطفهم طفلا

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم 5 آسيويين بالحبس لـ 3 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، لتورطهم في خطف طفل وتعريض حياته للخطر، أثناء توجهه صباحاً إلى المدرسة برفقة سائق كان يقله كالمعتاد بمركبة تابعة للشركة التي يعمل فيها.

وبحسب التحقيقات في هذه القضية، فإن الجناة كانوا ينتظرون قدوم المركبة قيد الدعوى لسرقتها، وسرقة ما فيها من منقولات، حيث أبلغهم أحد المتهمين الذي يعمل في الشركة التي يعمل فيها السائق، بأن الأخير ينقل مبالغ من الشركة إلى البنك، وتواطأ معهم، وأخبرهم بموعد انطلاقه من مقر الشركة باتجاه البنك.

وما إن حضر إلى المكان الذي كانوا ينتظرونه فيه، حتى لاحقوه بسيارة كانت مثبتة عليها إضاءة زرقاء كتلك التي تستخدمها سيارات التعقب التابعة للأجهزة الأمنية، واعترضوا طريقه، وأوهموه بأنهم من رجال التحريات، وأنزلوه من السيارة بحجة التفتيش، وحاولوا إكراه الطفل على النزول، لكنه رفض، وأجهش في البكاء خوفاً وذعراً منهم، عندها قرروا إبقاءه في السيارة التي سرقوها بالرغم من وجود المجني عليه فيها، لكنهم أنزلوه بعد نحو 200 متر عندما استغاث بهم لإطلاق سراحه وعدم إيذائه، ولاذوا بالفرار من المكان، في حين تمكن السائق من إيقاف مركبة واستخدام الهاتف النقال لقائدها من أجل الاتصال بالشرطة التي حضرت إلى المكان وباشرت إجراء التحقيقات.