السيطرة على حريق في شقة سكنية بعجمان

المصدر: البيان الالكتروني

أخمدت فرق الإطفاء بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، حريقاً اندلع في شقة في بناية سكنية مكونة من خمسة أدوار، بمنطقة النعيمية.

وأسفر الحريق عن 8 حالات اختناق بسيطة جراء الدخان، من بينهم 3 نساء و5 أطفال، حيث تم علاجهم في مكان الحادث من قبل الإسعاف الوطني.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني بعجمان، هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وقامت على الفور بمكافحة حريق الشقة الذي اندلع في الدور الثالث، مشيراَ أن الفرقة قامت بإخلاء البناية من سكان للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد الشامسي بجهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق و السيطرة على الموقف بشكل كامل، مشيراً أن تم تسليم الموقع للجهات المختصة والتي بدورها يتم معاينة موقع الحريق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.

وناشد الشامسي أصحاب الشقق السكنية بضرورة الالتزام بمعايير الوقاية و السلامة المنزلية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من أخطار حوادث الحريق.

