وفاة رضيعة مواطنة بحريق في دبي

المصدر: البيان الالكتروني

توفيت رضيعة مواطنة "8 أشهر" حرقاً في منزل أسرتها بمنطقة البرشاء أمس، حيث شب حريق في غرفة كانت الطفلة نائمة فيها ما أدى إلى وفاتها.

وزار القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، منزل أسرتها وتفقد الموقع واطلع على تقارير خبراء الحرائق والهندسة الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات الحريق، بغرض تحديد أسبابه، كما قدم خالص التعازي لأسرة المواطن حميد الخروصي في وفاة الرضيعة.

ومن جانبه، أكد العقيد ماجد سلطان السويدي مدير مركز شرطة البرشاء بالنيابة، أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً يوم الأحد، الساعة الثانية عشرة ظهراً يفيد بوقع حادث حريق في منزل بمنطقة البرشاء 3، مشيراً إلى أنه بالانتقال إلى المكان على وجه السرعة تبين أن الحريق كان قد اندلع في الغرفة التي كانت الطفلة نائمة فيها ما أدى إلى وفاتها.