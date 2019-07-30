10 سنوات سجناً لبحارة جلبوا 41 كيلو مخدرات عبر خزان وقود

المصدر: دبي - البيان

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بحق 3 بحارة آسيويين ثبت تورطهم بجلب وحيازة نحو 41 كيلو غراماً من المخدرات، و9228 قرصاً من المؤثرات العقلية، عبر إخفائها في خزانات وقود القارب الذي كان معهم.

وأظهرت تفاصيل القضية، أن جمارك دبي ضبطت بحوزة البحارة في مرفأ ديرة 11.8 كيلو غرام أفيون، و16.8 كيلو غرام حشيش، و11.4 كيلو غرام هيروين، وربع كيلو غرام ماريجوانا، ونحو نصف كيلو غرام ميثامفيتامين، زيادة على 485 قرص ميثادون، و8085 كبسولة بريجابالين و558 قرص ترامادول، و100 قرص بنزهيكسول.

وشهد رقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيقات النيابة بتلقيه بلاغاً بينما كان على رأس عمله في مرفأ ديرة، تم إبلاغه من قبل الجمارك بضبط مواد مخدرة في خزان وقود قارب «لانج»، مضيفاً أنه بانتقاله إلى مكان توقف القارب، وسؤال النوخذة وهو المتهم الأول، عن صاحب السموم المضبوطة، أفاد بأنه استلم «اللنج» من صاحبه لتوصيله إلى دبي، فيما سيتم تسليم المواد المضبوطة إلى أصحابها من خلال المتهميْن الآخريْن.