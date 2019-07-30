10 سنوات سجناً لمدير سابق واثنين آخرين أضروا بالمال العام

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدتها أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة (أ - ع) مدير سابق بدائرة حكومية برأس الخيمة، و(ع -ع) المتهم الثالث في القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى المتهم الثاني «ج. م» بالسجن ثلاث سنوات، لاتهامهم في قضية الإضرار بالمال العام. وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 2.628 مليون درهم وتوقيع غرامة مماثلة للمبلغ المذكور، كما أمرت بإبعاد المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الثلاثة عدة تهم، بصفتهم موظفين عموميين، أهمها تزوير مستندات رسمية والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، من خلال إبرام اتفاقية لإدارة واستثمار أحد الفنادق بقيمة إيجارية سنوية غير مناسبة للقيمة الإيجارية السوقية لحالات المثل.