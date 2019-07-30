10سنوات سجناً لسائق «أجرة» اعتدى على فتاة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس حكماً بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بحق سائق سيارة أجرة، استدرج فتاة إلى مقر سكنه بحجة التحدث معها في أمور تخص تعيينها في وظيفة وعدها بها، واعتدى عليها في شرفة شقته التي كان يقطنها 4 آسيويين آخرين كانوا جميعهم تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وتشير تفاصيل هذه الواقعة، إلى أن سائق سيارة أجرة آخر ساعد المجني عليها بعد هروبها من منزل المتهم الذي احتجزها بعد الاعتداء عليها، في الإبلاغ عن «الفاعل»، بعد أن شاهدها وهي تبكي، بينما كانت تركب معه لإيصالها إلى مقر سكنها مع خالتها في أبوظبي.

وأوضحت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أنها حضرت إلى الدولة في مارس الماضي بتأشيرة زيارة للبحث عن عمل واستقرت في منزل خالتها في أبوظبي، وهناك تعرفت على شقيقة الجاني التي أخبرتها بأن «الأخير» سيساعدها، في تأمين فرصة عمل، فلما تواصلت معه طلب عبر «الواتساب» منها الحضور إلى دبي، فحضرت بعد عدة أيام، وأجرت مقابلة في أحد الأماكن، ثم انتظرته أسفل بنايته. وأضافت، أنه لدى حضور السائق، أقنعها بالصعود معه إلى شقته مدعياً أنه سيناقش معها مسألة العمل ليفعل فعلته الشنيعة.