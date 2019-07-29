«نيابة دبي» تكشف سرقة 4177 حاسباً آلياً بـ4.5 ملايين درهم

المصدر: دبي- رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم "الاثنين" عن تورط 7 متهمين آسيويين وأفريقيين بسرقة حاوية أجهزة حاسب آلي محمولة تحتوي على 4177 جهازاً من أمام مستودع خاص بإحدى الشركات التجارية العامة، داخل ميناء جبل علي، بالتواطؤ مع المتهم الثاني وهو حارس أمن كان يعمل في إحدى بوابات الميناء وحصل على رشوة قيمتها 2000 درهم مقابل تمكين بقية المتهمين من إخراج الحاوية باستخدام شاحنة كان يقودها المتهم السادس عبر البوابة التي كان يمارس عمله عليه دون طلب تصريح للخروج أو اتخاذ إجراءات التفتيش طبقاً لمهام عمله، خلافاً للنظام المعمول به في الميناء.

وبينت النيابة العامة أن الجهات التي قيمت الأجهزة المسروقة قدرتها بنحو 4 ملايين ونصف المليون درهم، وتمت إعادتها إلى أصحابها بعد يومين من قبل الشرطة التي ألقت القبض على المتهمين والحاوية المقطورة المسروقة.

وأضافت النيابة من خلال تحقيقاتها أن الجريمة وقعت في العطلة الأسبوعية، حيث كانت الحاوية متوقفة أمام مستودع الشركة تمهيداً لإكمال تعبئتها بمزيد من الأجهزة بعد يومين من الواقعة، ومن ثم شحنها إلى دولة آسيوية لبيعها هناك، إلا أن المتهمين خططوا لسرقتها من أمام المستودع بالتواطؤ والتعاون مع حارس البوابة الذي أعطوه 2000 درهم مقابل السماح لهم بإخراجها، وهو ما حصل بالفعل حيث وقعت الجريمة في شهر نوفمبر الماضي،وتم نقل الحاوية إلى إحدى إمارات الدولة التي تم توزيع الحمولة فيها على سيارات شحن صغيرة نقلتها إلى إمارة ثالثة لإيداعها في مستودع مستأجر من قبل أحد المتهمين لتخزينها وبيعها.