3 سنوات حبساً لعصابة سرقت 3.6 ملايين درهم

المصدر: دبي- رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، بمعاقبة عصابة مكونة من 7 أشخاص، واحد منهم خليجي والثاني عربي، والبقية آسيويون، 3 سنوات حبساً، لإدانتهم بخطفِ سائق وموظف آسيوييْن في الطريق العام، بعد ادعاء «الخليجي» و"العربي" أنهما من رجال التحريات، وأن المجني عليهما صادر بحقهما تعميم أمني، وسرقةِ مليون و687 ألف درهم، ومليوناً 893 ألف ريال سعودي، وألف دولار أمريكي، منهما، بمساعدة الخمسة الآخرين الذين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة الموصوفة.

وجاء في تفاصيل القضية، أن الخليجي والعربي "خطفا المجني عليهما، بعد أن أدعيا لهما أنهما من رجال التحريات، وطلبا مرافقتهما بالمركبة التي يقودها "الخليجي" لإمارة أبوظبي، بحجة أنه صدر بحقهما تعميم، وكذا بذريعة التأكد من مصدر الأموال التي بحوزتهما".