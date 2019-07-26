آسيوي يرتكب 610 مخالفات قيمتها 1.13 مليون درهم في عام

المصدر: الشارقة - البيان

ضبطت إحدى دوريات الأنجاد التابعة لمركز شرطة واسط الشامل بشرطة الشارقة، مركبة يقودها شاب آسيوي، يبلغ من العمر 31 عاماً، ارتكب 610 مخالفات تحميل الركاب دون ترخيص، تابعة لمواصلات الشارقة، بلغ مجموع قيمتها المالية مليوناً و138 ألف درهم، وذلك أثناء رصد الدورية له لحظة ارتكابه لمخالفة تحميل الركاب من الطريق.

وقال المقدم محمد عبدالرحمن بن قصمول مدير مركز شرطة واسط الشامل بالإنابة: إن السائق ارتكب مخالفاته المرورية خلال عام واحد فقط، وكانت أول مخالفــة يرتكبــها بتاريخ 16 أغسطس 2018 م. وأشار المقدم بن قصمول إلى أنه تم ضبط الســائق المخالف بتاريخ 24 يوليو الجاري، بواســطة دورية تابعة للمركز.