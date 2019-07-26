نيابة دبي تكشف جريمة احتيال على شركة خاصة بمليوني دولار

المصدر: دبي- رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، مديراً خليجياً ومستثمراً أمريكياً بتهمة الاستيلاء على مليوني دولار من مالكيْ شركة خاصة أفريقيين، عن طريق الاحتيال والتزوير وتقليد أختام رسمية، بعد إيهامهما بتوفير ضمان بنكي قيمته 4 ملايين دولار مقابل دفعهما مليوني دولار للاستثمار في المؤسسة الوهمية التي ادعى أحد المتهمين امتلاكها.

وجاء في تفاصيل القضية، أن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليهما، وأوهمهما بالاستثمار في مؤسسة وهمية «تابعة له»، من خلال تمويلها بمليوني دولار، مقابل وضع ضمان بنكي بقيمة 4 ملايين دولار، مدعياً كذلك أن مؤسسته لديها حساب مصرفي في أحد البنوك، ولديها القدرة على توفير هذا الضمان.

كما جاء أن المتهم عزز ادعاءاته المذكورة بالتأكيد على أنه مدير فرع لدى بنك، وله صلاحية استخراج واعتماد الضمانات المصرفية، وأن مؤسسته الوهمية لديها حساب في ذات الفرع، إلى جانب صدور موافقة من البنك المشار إليه على طلبها الحصول على الضمان على خلاف الحقيقة، بعد أن زاد في الحبكة من خلال تزوير خطاب الضمان البنكي واستعملها بإرساله إلى البريد الإلكتروني التابع للبنك والمستخدم من قبل المتهم نفسه، وإرسال أصل المحرر المزور بواسطة البريد السريع، وهو ما خدع المجني عليهما واقتناعهما بتحويل المبلغ المذكور وهو مليونا دولار إلى حساب مؤسسة المتهم الوهمية.