إحباط تهريب 800 ألف حبة «كبتاجون» في ميناء جبل علي

المصدر: دبي - البيان

في ضبطية نوعية أطلق عليها عملية «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات» أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 800000 حبة «كبتاجون» المخدرة إلى داخل الدولة كانت مخبأة في خزان وقود أحد القوارب.

وعن تفاصيل الواقعة أفادت جمارك دبي: «أثناء متابعتهم اليومية للشحنات القادمة عبر منافذ الإمارة قام موظفو إدارة الاستخبارات الجمركية عبر نظام محرك المخاطر الذكي الذي طوّرته جمارك دبي بالاشتباه في إحدى الشحنات القادمة إلى ميناء جبل علي، وهي عبارة عن حاوية تحتوي على قارب تم شحنه من دولة عربية عبر ميناء جبل علي، وعليه تم تشكيل فريق عمل من قبل موظفي قسم (المهام الخاصة) بإدارة الاستخبارات الجمركية وضباط الجمارك في مركز تفتيش جمارك ميناء جبل علي لمتابعة تحركات تلك الشحنة بشكل دقيق، وعند إخضاع الحاوية للفحص عن طريق جهاز كشف الحاويات المتطور لوحظ وجود كثافة غير طبيعية، وعليه تم التعامل معها، واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة والاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية بإدارة الدعم الفني بجمارك دبي في عمليات الفحص.

تفكيك

وأضافت جمارك دبي: وبحضور المعنيين وصاحب العلاقة، قام الفريق المكلف بتفكيك خزان الوقود ليتم العثور على أعداد كثيرة من الأكياس الشفافة مطبوع عليها (علامة تجارية مميزة «L») ويحتوي كل كيس على عدد من الحبوب تبين فيما بعد أنها حبوب من نوع الكبتاجون المخدرة، نحو (800.000) حبة تقدر بقيمة تفوق 3 ملايين درهم، وبالتعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي تم تسليم محضر الضبط والمواد المضبوطة وأطراف الواقعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ إجراءاتهم.

إسهام

من جانبه أكد شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، أن نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي أسهم بشكل مباشر في كشف هذه الضبطية من خلال قدرات النظام في تقييم مختلف المخاطر الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف: قام فريق من قسم المهام الخاصة بتتبع الشحنة المشتبه بها والتدقيق والتفتيش عليها، حيث يتمتع هذا القسم الذي يعد ذراع إدارة الاستخبارات الجمركية في المراكز الجمركية البرية والبحرية بمهارات خاصة في تفتيش البضائع والحاويات، وذلك بفضل الخبرات المكتسبة من العمل الميداني والدورات التخصصية التي التحق بها، كما يقوم الفريق بالتنسيق مع الجهات الأمنية فيما يخص التسليم المراقب للحاويات التي تخرج من الحرم الجمركي.

كفاءة

بدوره قال يوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية: «تمكنت جمارك دبي من التصدي بكفاءة عالية لمحاولة تهريب هذه الكمية الضخمة من الحبوب المخدرة بفضل اليقظة والحس الأمني لدى ضباط التفتيش الجمركي والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية في مكافحة تهريب المواد الممنوعة، ويظهر النجاح الكبير الذي تحققه الدائرة باستمرار في التصدي لمحاولات إدخال المخدرات إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، مدى كفاءة الكوادر البشرية في كل إدارات جمارك دبي عبر التدريب والتأهيل المتواصل لضباط جمارك دبي، كما يظهر هذا النجاح مدى التقدم الذي حققته الدائرة والأجهزة الجمركية المتطورة لرصد ومتابعة وتفتيش البضائع عند وصولها إلى مراكزنا الجمركية».