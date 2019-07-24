استئناف أبوظبي الاتحادية تصدر حكما بحق مدان في قضية أمنية

المصدر: وام

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها اليوم على (حسن .د.أ.ع) من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته من قبل نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وإنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات التنظيم الإرهابي.

وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ مليوني درهم ومصادرة كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة وأجهزة اللابتوب والكاميرات وإغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي أنشأها بهدف نشر بيانات ومقالات ومقاطع فيديو وصور وأفلام تروج لتنظيم " داعش " وتدافع عن أفكاره وسلوكياته الإرهابية وتحث الآخرين على الانضمام إليه ودعمه ماليا ونشر أفكاره.

كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم.