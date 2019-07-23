نجاة أفراد أسرة مواطنة من حريق شب في منزلهم

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت فرق الدفاع المدني حادث حريق في منزل أحد المواطنين بإمارة الفجيرة حيث تعود تفاصيل الحادث حين تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني الفجيرة بلاغا في تمام الساعه٠١:٣٠ من مساء يوم أمس يفيد عن اندلاع حريق في منزل أحد المواطنين في منطقة مضب بإمارة الفجيرة. وعليه انطلقت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين احتراق المجلس وتلوث المنزل بالدخان حيث تمت السيطرة على الحريق وإخمادة والحيلولة دون انتشاره إلى بقية المنزل، وبسبب ثقافة ووعي رب الأسره وتوفيره لأجهزة كواشف الدخان تمكن أفراد الأسرة من إخلاء ومغادرة المكان في الوقت المناسب، وقبل أن ينتشر الحريق والدخان إلى بقية أجزاء المنزل مما حال دون وقوع أية خسائر أو إصابات بشرية.

كما أكد العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة على أهمية تركيب «كاشفات الدخان» في المنازل، لما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنيبها خسائر في الأرواح، والممتلكات، وأن يحرض كافة الأفراد على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، وكذلك تطبيق مجموعة من الإرشادات الضرورية والخاصة بفصل الصيف، تفادياً لوقوع حوادث الحريق ، مؤكداً على أهمية تركيب وسائل الحماية في المنازل للحفاظ على الأرواح والممتلكات.