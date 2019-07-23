10 سنوات سجناً لمسافر «ترانزيت» نقل 21 كيلو كوكايين في حقائبه

المصدر: دبي - البيان

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، مسافر «ترانزيت» أوروبياً في العقد السادس من العمر، بالسجن 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، لإدانته بنقل 21 كيلو غرام كوكايين في حقائبه، أثناء توقفه في مطار دبي، ليكمل رحلته التالية إلى وجهته المنشودة.

وأشارت التفاصيل إلى أن شرطياً في الإدارة العامة لأمن المطارات، اشتبه بإحدى حقائب مسافري الترانزيت، أثناء المناوبة المسائية في قسم مناولة الأمتعة في المبنى رقم 3 بمطار دبي، كما بينت التحقيقات أنه باستدعاء جميع حقائب المتهم، وتفتيشها، ومطابقتها بالأرقام الصحيحة للطرود التي يحملها بيديه، عُثر في أسفل إحداها، على 10 قطع كبيرة الحجم مغلفة بأوراق الألومنيوم، تبين أنها لمسحوق مادة الكوكايين.