براءة موظف عربي من اختلاس 456 ألف درهم من دائرة حكومية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم ببراءة المتهم (م، ع) عربي الجنسية يبلغ من عمر 37 عاماً، من تهمة اختلاس 456.520 درهماً، من دائرة حكومية في عجمان.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ من الشاكي (موظف عربي آخر يعمل معه في نفس الدائرة) يفيد بوجود عجز مالي بـ 456.520 درهماً، مشيراً إلى أن المتهم وفق وظيفته يقوم باستلام المبالغ المالية المتحصلة للدائرة نظير الخدمات، وفي الفترة الأخيرة تبين عن طريق الرقابة المالية عدم التوافق ما بين المعاملات المنجزة والرسوم.

وعليه قررت المحكمة ندب خبير حسابي وبعد فحص النظام المحاسبي المتبع في الدائرة لم تتحصل الخبرة ما يثبت وجود اختلاسات في إيرادات الدائرة من قبل المتهم، وأن ما تقدم من المستندات لا تدل على اختلاس وعليه قررت المحكمة ببراءة المتهم.