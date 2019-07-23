6 متهمين يشرعون في قتل خمسيني بغرض السرقة

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة 6 آسيويين، منهم اثنان هاربان، بتهمة الشروع في قتل خمسيني من موطنهم، أثناء محاولتهم سرقة أموال وسبائك فضة من مكتب شركة للخدمات الفنية يعمل فيها.

وأوضحت النيابة العامة في ملف القضية، أن المتهم السادس، الهارب، هو العقل المدبر للاعتداء، بحكم معرفته بالأشخاص الذين يعملون في المكتب، وعلمه أيضاً بوجود أموال وسبائك ذهبية، ادعى لبقية المتهمين بأن مصدرها ليس شرعياً أو قانونياً، ليشجعهم على الاشتراك معه في الجريمة، حيث هاجم المجني عليه اثنان من المتهمين، بالسكاكين لتخويفه.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تمكنوا بعد الاعتداء على الضحية، من فتح باب الخزنة، وسرقة 8 سبائك فضة، تقدر قيمتها بـ 24 ألف درهم، ومبلغ 13 ألف درهم، ومن ثم هربوا إلى مقر أحدهم لتقاسم المسروقات.