يلفّق مستندات شرائح وهواتف متحركة بـ870 ألف درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس موظفاً آسيوياً في العقد الثالث من العمر بتهمة استغلال الصلاحيات الممنوحة إليه من شركة الاتصالات التي يعمل فيها، بتقديم طلبات استخراج أرقام وأجهزة هواتف متحركة تضمنت مستندات غير صحيحة ونسب صدورها زوراً لشركة خدمات الاتصالات التي يعمل فيها، بهدف بلوغ الهدف المحدد له للمبيعات والمطلوب منه.

وقالت النيابة إن المتهم البالغ من العمر 26 عاماً تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على قيمة الشرائح والأجهزة والفواتير المترصدة عليه، والتي بلغت مجتمعة 870 ألف درهم.

وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة، إلى أن إدارة شؤون الاحتيال لدى الشركة الشاكية، تلقت في 2017 شكوى من قسم المبيعات فيها، مفادها بأن المتهم يعمل في مركبة متنقلة، تقدم خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إمارة دبي وأنه في الفترة الواقعة بين يناير 2016 ونوفمبر 2017 ارتكب مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها في الشركة، تمثلت باستخراج 180 شريحة هاتف متحرك فئة الدفع الآجل، و156 هاتفاً متحركاً، بموجب مستندات غير صحيحة بأسماء وهمية، دون وجود عناوين واضحة للمشتركين الذين تعذر الوصول إليهم.

كما تبين من التحقيقات أن الصور المرفقة غير صحيحة، بالإضافة إلى أن الطلبات خلت من أي مستندات شخصية تثبت هوية مقدميها، وأن المتهم قَبِل بصور المستندات دون التأكد من الأصل، وهو ما تسبب للشركة الشاكية بأضرار وخسارة بـ870 ألف درهم.