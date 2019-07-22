يعتدي على زميله بسكين في مقر عمله

المصدر: دبي - البيان

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، طاهياً آسيوياً، بتهمة الشروع عمداً في قتل طاهٍ من جنسيته، في مقر عمله، باستخدام سكين، على خلفية شجار وقع بينهما.

وقالت النيابة إن المتهم بيّت النية، وعقد العزم على قتل المجني عليه، الذي تتهمه النيابة بالاعتداء على المتهم نفسه، أثناء الشجار، مشيرة إلى أن الأول توجه إلى مكان عمل المجني عليه بعد أن سب كل واحد منهما الآخر في مقر سكنهما، وباغته بـ 3 طعنات نافذة في بطنه بسكين، قاصداً إزهاق روحه، إلا أن أثر جريمته قد خاب.

وشهد المجني عليه، أنه «بينما كان برفقة المتهم، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى تدافع بالأيدي»، مشيراً إلى أنه بعد مغادرته المكان، وتوجهه إلى الشركة التي يعملان فيها، تفاجأ باعتداء المتهم عليه.