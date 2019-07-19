العثور على الطّفل المفقود منذ أسبوعين

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من العثورعلى الطفل "محمد برويز" البالغ من العمر 15 عاماً، والذي تغيب عن منزل ذويه منذ الثالث من يوليو الجاري، حيث تم العثور عليه بإمارة عجمان، وأبلغ والده الذي حضر لتسلم ابنه، بينما تتابع الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات اختفائه وبقائه بعيداً عن منزل ذويه طوال الأسابيع الماضية.

وكانت شرطة الشارقة قد تلقت بلاغا يفيد بتغيّب الطفل المذكور مطلع الأسبوع الأخير، حيث وجهت نداء للجمهور عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعاون معها في العثور على الطفل والإبلاغ عن تواجده عبر عدد من أرقام الهواتف التي تم تحديدها لهذا الغرض.

وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن شكرها وتقديرها لأفراد الجمهور على تعاونهم واستجابتهم السريعة لنداءات الشرطة، والتي ساعدت وساهمت في العثور على الطفل، مناشدة أولياء الأمور بحسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وتفهم المراحل العمرية، والتقلبات التي قد يمرون بها والتعامل معها بحكمة وروية، وتوجيههم من دون إخلال بالمباديء والقيم التربوية الراشدة.