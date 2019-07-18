ضبط 82 ألف قرص مخدر بحوزة زائر وحمّال

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن تورط حمّال وزائر آسيوييْن، بحيازة مؤثرات عقلية، قرابة 82 ألف قرص بريجابالين وديازيبام، بقصد الترويج، عطفاً على تهمة التعاطي.

وشهد شرطي في إدارة مكافحة المخدرات بورود معلومات مفادها حيازة المتهم الأول ( الحمّال)، كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بقصد ترويجها على المتعاطين مقابل أجر مالي، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى مقر سكنه، وتم ضبطه، والعثور على عدد من الكبسولات والأقراص التي يشتبه بها، قبل أن يدعي أن الكميات المضبوطة عائدة لمتهم هارب، وللمتهم الثاني الزائر، مقابل مبلغ. وأضاف المتهم الأول في التحقيقات النيابية أنه سبق واستلم من المتهم الثاني مواد مخدرة ومؤثرات عقلية 3 مرات