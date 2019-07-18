شجار بين 9 أشخاص ينتهي بعاهة مستديمة لاثنين منهم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام 7 أشخاص من جنسية آسيوية متهمين بالاعتداء على سلامة جسد شخصين آخرين، بأن أحدثوا بهما إصابات أسفرت عن عجز تصل نسبته إلى 40%.

وأكد المتهم الأول أمام هيئة المحكمة أن الواقعة تعود لحدوث مشادة كلامية بينهما، أسفرت عن وقوع اعتداء متبادل بينهما، مؤكداً أن المجني عليهما هما مَن بادرا بالاعتداء عليه، وما بدر منه كان بدافع الدفاع عن نفسه.

وأنكر المتهمان الثاني والسادس الاتهام المنسوب إليهما، مشيرين إلى أنهما كانا يحاولان التفرقة بين باقي المتهمين والمجني عليهما، كما أنكر المتهم السابع وباقي المتهمين اعتداءهم على سلامة جسد أي من المجني عليهما، مؤكدين أن دورهم في الواقعة اقتصر على التفرقة خلال الاعتداء المتبادل بين الطرفين، ملتمسين من هيئة المحكمة تصوير ملف القضية حتى يتسنى لهم تقديم الدفاع.

ومن جانبها قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الاثنين المقبل، لإحضار المتهم الخامس من محبسه، مع التصريح بتصوير ملف القضية لسائر المتهمين حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم.