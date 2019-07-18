ضبط سائق قاد مركبته بتهوّر في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، سائقاً من الجنسية الخليجية، قام بحركات استعراضية بصورة خطرة ومتهورة في منطقة الروضة بإمارة عجمان.

وقال الرائد راشد حميد بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة عجمان، إن فرع المباحث والتعقيب، تمكن من ضبط الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، وسحب رخصته، وحجز مركبته من نوع نيسان باترول، بعد قيامه بحركات استعراضية في منطقة سكنية ومحال تجارية، بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وقام بتسجيل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الاستعراض.

وذكر رئيس قسم المباحث والضبط المروري، أنه سيتم حجز المركبة لمدة 4 أشهر ونصف، وتم سحب رخصة القيادة نهائياً، نظراً لارتكابه مخالفات مرورية بمجموع نقاط بلغ 32 نقطة سوداء خلال عام واحد، وتم تحرير مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم للخطر، بغرامة 2000 درهم، وحجز 60 يوماً و23 نقطة سوداء.

كما تبين بعد ضبطه، ارتكابه مخالفة زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به، وغرامتها 1500 درهم، وقيادة مركبة تسبب ضجيجاً بغرامة مالية قدرها 2000 درهم و12 نقطة، ليصبح مجموع النقاط المرورية السوداء 67 نقطة.

ودعا الرائد ابن هندي، الجمهور والسائقين إلى تجنب القيادة بطيش وتهور، بما لا يتناسب مع قيم وعادات دولة الإمارات، ويهدد أمن السائقين وراحة السكان، متمنياً السلامة للجميع.