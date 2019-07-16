يسرق عطوراً بـ 112 ألف درهم ليهديها لأهله

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي، اليوم، عن تورط موظفين عربيين في شركة عطور وأكسسوارات بسرقة كمية كبيرة من زجاجات العطور قدرت قيمتها بـ 112 ألف درهم.

وذكرت النيابة، أنه باستجواب المتهمين ادعيا أنهما سرقا الكمية المذكورة لإرسالها هدايا إلى أهاليهما في موطنهما. وأفاد مدير الأمن في الشركة المجني عليها باختفاء كمية كبيرة من العطور من المخزن، وبالتدقيق على كاميرات المراقبة تبين تورط المتهم الثاني بإخراجها من المخزن الخاص بمحل البيع بالتعاون مع المتهم الأول ووضعها في غرفة الانتظار، حيث شوهد المتهم الأول وهو يدخل إلى الغرفة ومن ثم يخرج منها حاملاً كيساً كبيراً. وأضاف أنه بجرد البضاعة، تبين أن قيمة المسروقات وصلت لـ 112 ألف درهم.