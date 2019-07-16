شرطة أبوظبي تقدم الدعم لـ 52 معتمراً عُمانياً تعرضت حافلتهم لحادث

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت شرطة أبوظبي الدعم لنحو 52 معتمراً من سلطنة عمان الشقيقة في طريقهم الى ديارهم من الأراضي المقدسة ، بعد تعرض الحافلة التي تقلهم إلى حادث صدم حواجز حديدية على طريق الشيخ خليفة بن زايد في طريق اتجاههم للسلطنة ، وأدى الحادث الى تعطل الحافلة بدون أي إصابات جسمانية .

وأوضح العقيد محمد سالم الشحي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية، في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ، أن المديرية وفور تلقي البلاغ ،وفرت المكان المناسب لإستضافتهم وتوفير مستلزماتهم من وجبات غذائية ومشروبات الى حين توفير وسيلة نقل بديله تقلهم الى ديارهم وذلك في اطار ترسيخ نهج العمل الانساني .