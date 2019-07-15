عاهة مستديمة بسبب وجبة طعام في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

حددت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، اليوم، برئاسة القاضي سامح شاكر، جلستها المقبلة لنظر قضية شاب من الجنسية الآسيوية متهم بضرب زميله وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافهما على إعداد وجبة طعام داخل المنزل الذي يقطنان به في إحدى مناطق الإمارة.

وتشير أوراق القضية إلى قيام المتهم بتوجيه طعنة بالسكين في يد زميله في السكن أدت إلى قطع أربطة يده وإحداث نسبة عجز وعاهة مستديمة له، وذكر المتهم خلال التحقيقات أن المجني عليه استفزه ووجه له ألفاظاً نابية عند معاتبته على أخطائه في إعداد وجبة طعام بطريقة خاطئة.

وأنكر المجني عليه ادعاءات المتهم باستفزازه أو الاعتداء عليه، كما نفى توجيه أي سباب له، مؤكداً أنه خلال وجوده بالمطبخ لإعداد وجبة الطعام فوجئ بصديقه المتهم في القضية يعنفه على خطأ إعداد الأكل، ثم قام بتوجيه طعنة شديدة في يده أدت إلى قطع أربطة وأوتار يده، حيث تم نقله على الفور للمستشفى لتلقي العلاج وتبين إصابته بعاهة مستديمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم والمجني عليه للمحاكمة في الاتهامات المتبادلة بينهما بتبادل الضرب والسب، وإحداث عاهة مستديمة بالمتهم الثاني «المجني عليه».