عربي يهدّد موظفاً بالمطار

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام عربي بتهديد موظف عام يعمل بالمطار، وعدم إطاعة الأمر الصادر بحقه من موظف له صلاحيات قانونية.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه أمام هيئة المحكمة، مشيراً إلى حدوث سوء تفاهم بينه وبين الموظف الشاكي خلال وجوده في المطار للسفر، وأثناء التحدث مع الموظف، طلب منه التحدث بشكل أفضل، وأنه إن لم يقم بذلك «سأشتكيه للجهات المعنية»، وهو الأمر الذي اعتبره الموظف تهديداً، ورفع دعوى كيدية بدافع التهديد وعدم الانسياق للأوامر.

من جانبه، طالب محامي الدفاع عن المتهم، بتكفيل موكله، وقدم مستندات لدعم طلبه، مشيراً إلى أن موكله محبوس منذ 21 يوماً على ذمة هذه القضية، كما التمس أجلاً لتصوير ملف القضية، ولإعداد دفاعه عن المتهم.