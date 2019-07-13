شجاعة أم مواطنة تنقذ ابنها وأختها من حريق في العين

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت أم مواطنة بفضل شجاعتها وحسن تصرفها من إنقاذ ابنها الرضيع وأختها من حريق شب داخل منزلها بمنطقه الريف بمدينة العين .

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورود بلاغ الى غرفة العمليات بنشوب حريق في منزل مواطن بمنطقة الريف بالعين وتحركت على الفور آليات الدفاع المدني والشرطة الى موقع الحادث في استجابه سريعة وسيطرت على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لغرف وملاحق المنزل .

و أشاد العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي بشجاعة الأم وتصرفها الحكيم في إنقاذ ابنها واختها حيث انها توجهت بمجرد مشاهدتها لتصاعد الدخان من الطابق السفلي للمنزل إلى شرفة (بلكونة) حتى لا تتعرض للاختناق وقامت بإغلاق الباب إلى حين وصول آليات الدفاع المدني في دقائق معدودة .

وأوضح أن الحريق شب نتيجة احتراق جهاز تكييف في إحدى الغرف بالطابق السفلي ونقلت الأم إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على صحتها ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفه ملابسات الحادث .

ودعا العقيد محمد سعيد النيادي مدير اداره الدفاع المدني بمنطقه العين الجمهور إلى ضرورة التأكد باستمرار من صلاحية الأسلاك الكهربائية والأجهزة حفاظا على سلامتهم مؤكداً ضرورة تركيب جهاز كاشف للدخان لتفادي وقوع الحريق وحماية الأرواح.