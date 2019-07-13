السيطرة على حريق صهريج ديزل في الفجيرة

المصدر:
  • الفجيرة - عائشة الكعبي
التاريخ:

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالفجيرة اليوم السبت من السيطرة على حريق اندلع في "صهريج ديزل" في منطقة سكمكم على طريق يبسة العابر .

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة العمليات بلاغاً ظهر اليوم يفيد بوجود حادث تدهور صهريج محمل بالديزل واحتراقه في شارع يبسة العابر بمنطقة سكمكم بالفجيرة ،  وعلى الفور تحركت  فرق الانقاذ والإطفاء لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات .

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى