السيطرة على حريق صهريج ديزل في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالفجيرة اليوم السبت من السيطرة على حريق اندلع في "صهريج ديزل" في منطقة سكمكم على طريق يبسة العابر .

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة العمليات بلاغاً ظهر اليوم يفيد بوجود حادث تدهور صهريج محمل بالديزل واحتراقه في شارع يبسة العابر بمنطقة سكمكم بالفجيرة ، وعلى الفور تحركت فرق الانقاذ والإطفاء لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات .