السيطرة على حريق صهريج ديزل في الفجيرة

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالفجيرة اليوم السبت من السيطرة على حريق اندلع في "صهريج ديزل" في منطقة سكمكم على طريق يبسة العابر .
وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة العمليات بلاغاً ظهر اليوم يفيد بوجود حادث تدهور صهريج محمل بالديزل واحتراقه في شارع يبسة العابر بمنطقة سكمكم بالفجيرة ، وعلى الفور تحركت فرق الانقاذ والإطفاء لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات .
السيطرة على نيران صهريج ديزل في #الفجيرةhttps://t.co/L7vIBgt18I#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J85xE2Mp77— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 13, 2019