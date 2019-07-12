وفاة طفل غرقاً في حوض سباحة بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

توفي طفل يبلغ من العمر سنتين، غرقاً في حوض سباحة بمنزل ذويه في مدينة العين، وتلقى مركز القيادة والتحكم في منطقة العين بقطاع العمليات المركزية، بلاغاً بشأن حادث الغرق في منطقة جبل حفيت.

واعتبرت شرطة أبوظبي، أن الإهمال يعتبر سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال، ما يتطلب مراقبتهم من قبل الأسرة، وعدم الانشغال عنهم، محذرة من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم أثناء السباحة، وضرورة مراقبة أماكن وجودهم. مؤكدة على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حفاظاً على سلامتهم.

وشددت على منع الأطفال من السباحة بمفردهم في الأحواض، وتعريفهم بمخاطر ذلك، ومراقبتهم وعدم الانشغال عنهم، وتزويدهم بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة، وعدم السماح لهم بممارسة السباحة بمفردهم دون مرافق.

وناشدت شرطة أبوظبي، أولياء الأمور، إلى ضرورة مراقبة أماكن وجود أطفالهم، وعدم الانشغال عنهم، ووضع سياج حول أحواض السباحة بالمنازل يمنع دخولهم.