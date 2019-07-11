وفاة شخصين وإصابة 31 آسيوياً في حادث حافلة عمال برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

توفي شخصان من الجنسية الآسيوية متأثرين بإصاباتهما البليغة بعد تعرض الحافلة التي كانوا يستقلونها برفقة 31 شخصا – من فئة العمالة المساعدة - من مختلف الأعمار والجنسيات الآسيوية، إلى حادث انحراف مفاجئ ثم تدهور وقع الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس.

وأسفر الحادث عن وقوع نحو 6 إصابات أخرى تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، فيما أصيب نحو 23 شخصا بإصابات وصفت بالبسيطة، وذلك على شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً ، قال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات بالقيادة العامة، سارعت الدوريات المرورية بالانتقال إلى مكان الحادث المذكور، بحضوره وحضور العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات وضباط الاختصاص لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل مهمة مركبات الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف الوطني، وتم التعامل مع الحادث على النحو المطلوب وبالسرعة الممكنة بحضور جهات الاختصاص بإدارة المرور والدوريات – فرع التحقيق وتخطيط الحوادث -، لافتاً إلى أن المعاينة الأولية قد أشارت إلى وفاة اثنين منهم متأثرين بإصاباتهما البليغة، فيما أصيب الآخرين بإصابات متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثتين إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فضلاً عن نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مدير عام العمليات المركزية بأن الحافلة كانت تقل 33 شخصاً بما فيهم السائق، وأن مثل هذه الحوادث التي يكون طرفاً فيها الحافلات أو الشاحنات على حد السواء دائماً ما تؤدي إلى أضرار جسيمة ووقوع إصابات بليغة تصل إلى حد الوفاة، داعياً السائقين إلى ضرورة الانتباه جيداً للطريق وعدم الانشغال بغيره والتأكد من صلاحية الإطارات للاستخدام خاصة خلال فترة الصيف وضرورة صيانة مركباتهم بصورة مستمرة ، ودعاهم إلى الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات وإتباع القواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة عبر تحمل للمسؤولية وقيادة مركباتهم بصورة آمنة.