خليجي يتهجّم على طليقته في شقتها ويهدّدها بالقتل

المصدر: دبي - رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية اتهام خليجية في الأربعينيات من عمرها، طليقَها، بالتهجم والاعتداء عليها في شقتها التي كانت تقيم معه فيها قبل انفصالهما، وتهديدها بالقتل إذا أبلغت الشرطة بذلك.

وأفادت المجني عليها النيابة العامة، بحضور طليقها الذي دخل إلى شقتها بعد انفصالهما بنحو 16 يوماً، لأخذ بطاقته البنكية، وبقية أغراضه وملابسه، وفي تلك الأثناء، نشبت بينهما مشادة كلامية، غضب على إثرها، وأتلف بعض مقتنياتها، وحرق سلة نفايات في الداخل.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم البالغ من العمر 26 عاماً، تهمة تهديد طليقته بالقتل، وإتلاف مقتنيات شقتها التي تصل قيمتها إلى 2000 درهم، مطالبة بحبسه.