الحكم يسيء لصورة السياحة في بريطانيا

المصدر: الحسكة - البيان

يرى القاضي والحقوقي السوري خالد الحلو، أن إدانة إدارة الفندق في قضية الشقيقات الثلاث، من الطبيعي أن تكون في مقدم الاتهامات من القضاء البريطاني، بعد التحقيق في الحادثة لسنوات، ذلك أن أمن النزلاء من أولويات الإدارة، التي كان يجب أن تكون أكثر حرصاً على الشقيقات الثلاث وبقية النزلاء.

وأضاف الحلو، في تصريح لـ «البيان»، أن المسؤولية تقع على كاهل إدارة الفندق، التي سمحت للمعتدي الدخول إلى غرفة النزيلات والاعتداء عليهن، خصوصاً أن الاعتداء ذهب إلى أبعد من ذلك، ووصل إلى حد الشروع بالقتل.

أما المحامي السوري، عمر العجي، فاستغرب عدم إدراج إدارة الفندق ضمن دائرة المسؤولية في حادثة الاعتداء، خصوصاً أن العملية كانت جنوحاً بالقتل، لافتاً إلى أنه مهما كانت التبريرات والدفاعات التي قدمها محامي الفندق، إلا أن خروج الإدارة من المسؤولية أمر غير اعتيادي، ولا يليق بالقضاء البريطاني. وأجمع المراقبون أن هذا الحكم يمس هيبة وسمعة القضاء البريطاني، بل ويعرض السياحة البريطانية للإساءة، ذلك أن مثل هذه الحالات، ستكون ماثلة أمام السائح العربي، والخليجي على وجه التحديد.