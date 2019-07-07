لا قضية جنائية ومرورية مجهولة في حتا العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

ثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، الجهود التي يقوم بها مركز شرطة حتا في منطقة الاختصاص، حيث لم يسجل المركز أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري في العام الماضي، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية التي يطبقها في منطقة اختصاصه.

جاء ذلك خلال تفقد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، والعقيد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد عبد الله راشد الهفيت نائب مدير مركز شرطة حتا، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، وعدد من الضباط.

المؤشرات الاستراتيجية

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 100%، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 8 دقائق و34 ثانية، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير 3% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغت نسبة القضايا المرورية المجهولة صفر في المئة وكان المستهدف صفر في المئة.

كما واطلع اللواء المنصوري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة حتا في مناطق الاختصاص والتي أدت إلى خفض البلاغات المقلقة في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.

السجلات المرورية

وثمن اللواء المنصوري جهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، حيث سجل المركز 10 بلاغات مرورية في العام 2018 نتج عنها حالة وفاة واحدة، وسجل 17 بلاغاً مرورياً في العام 2017 لم ينتج عنها أية حالة وفاة، كما قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن ضمنها «أرواحكم تهمنا... سعادتكم غايتنا» و«الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة» و «الرخصة أولاً»، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية المرورية في مدارس حتا والعديد من الدوائر الحكومية في منطقة الاختصاص.

المبادرات المجتمعية

واطلع اللواء المنصوري على المبادرات المجتمعية التي ينفذها مركز شرطة حتا في منطقة الاختصاص ومن ضمنها مبادرة «أمن المدارس» والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واع ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى، ومبادرة «الدورات الصيفية» التي تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، حيث قام مركز حتا بتخريج 3011 طالباً منهم 2719 طالباً و292 طالبة، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى ومن ضمنها اليوم العالمي للعمال ويوم السعادة العالمي.

الأمن السياحي

كما اطلع اللواء المنصوري على مهام فريق الأمن السياحي المتمثلة في تأمين الفعاليات، وتقديم خدمات شرطة دبي الذكية للجمهور، والمشاركة في عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين، بالإضافة إلى الدورات التي ينفذها الفريق ومن ضمنها دورة إسعاف وإنقاذ، دورة الطائرة بدون طيار.

المبادرات الإدارية

اطلع اللواء المنصوري على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 98% ومن ضمنها التعاون مع مؤسسة تراحم لدفع الرسوم الدراسية لأبناء موظفي المركز، وتحويل الخدمات العلاجية للموظفين من مستشفى دبي إلى مستشفى حتا، وفعاليات أسرة واحدة، وغيرها من المبادرات الأخرى، كما قام المركز بإطلاق مبادرات تحفيزية للموظفين بنسبة 100% وكان المستهدف 78%، وبلغت نسبة الرد على المراسلات 97% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب.